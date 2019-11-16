Хоккейный Донбасс одержал первую победу в полуфинале Континентального кубка (видео)

Команда Сергея Витера ведет борьбу за выход в Суперфинал.

Во втором матче третьего раунда Континентального кубка IIHF, который проходит в польском Кракове, украинский "Донбасс" встречался с казахстанским "Бейбарысом".

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Подопечные Сергея Витера одержали победу со счетом 5:3 (1:1, 3:1, 1:1).

В составе дончан шайбы забросили Илья Коренчук (хет-трик), Виталий Лялька и Евгений Никифоров.

Видеообзор опубликовал YouTube-канал XSPORT.ua.

"Донбасс" набрал уже четыре очка и лидирует в группе F, а следующий поединок дончане проведут против польской "Краковии" 17 ноября.

В Суперфинал турнира выйдут две лучшие команды квартета по итогам поединков в Кракове. В параллельной группе играют "Сеннерйюск" (Дания), "Ноттингем Пантерс" (Великобритания), "Амьен" (Франция) и "Ференцварош" (Венгрия).

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