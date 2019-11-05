Украинка Дымченко выиграла чемпионат мира по гребле (видео)
10:55, 05 ноября 2019Другое
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Украинка сумела защитить титул.
Дымченко выиграла третий ЧМ подряд / фото: pulse-uk.org.uk
Украинская спортсменка Диана Дымченко выиграла чемпионат мира по гребле, который проходил в Гонконге.
Об этом сообщает ТСН.
Дымченко не было равных в одиночных женских заплывах. Украинская спортсменка побеждает на ЧМ уже третий год подряд.
Всего на турнире за медали боролись полтысячи спортсменов со всего мира. Для победы украинка первой преодолела маршрут длиной 6 километров с крутыми поворотами.
УНИАН ранее сообщал о том, что трехкратный олимпийский чемпион по гребле парализован после редкой формы инсульта.
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