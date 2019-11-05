Украинка Дымченко выиграла чемпионат мира по гребле (видео)

Украинка сумела защитить титул.

Украинская спортсменка Диана Дымченко выиграла чемпионат мира по гребле, который проходил в Гонконге.

Об этом сообщает ТСН.

Дымченко не было равных в одиночных женских заплывах. Украинская спортсменка побеждает на ЧМ уже третий год подряд.

Всего на турнире за медали боролись полтысячи спортсменов со всего мира. Для победы украинка первой преодолела маршрут длиной 6 километров с крутыми поворотами.

УНИАН ранее сообщал о том, что трехкратный олимпийский чемпион по гребле парализован после редкой формы инсульта.