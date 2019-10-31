Трехкратный олимпийский чемпион по гребле парализован после редкой формы инсульта (фото)
Трехкратный олимпийский чемпион по академической гребле Пит Рид парализован после спинальной формы инсульта.
Об этом сам британец сообщил на своей странице в Instagram.
"Спинальные инсульты случаются редко. Из-за них спинной мозг не насыщается кислородом, что может убить клетки, которые передают сигнал от мозга к нижней части тела.
Врачи не могут определить, что вызвало мой инсульт. Все произошло в середине позвоночника, поэтому сейчас я парализован ниже груди. Существует очень маленький шанс, что я не восстановлюсь, но есть также и очень маленький шанс, что восстановление будет полным. Скорее всего, будет нечто среднее. В какой-то степени это зависит от тех повреждений, что мы не видим, и от реабилитации", - написал Рид.
38-летний спортсмен становился первым в соревнованиях четверок в Пекине-2008 и Лондоне-2012, а также в восьмерках на Олимпиаде-2016 в Рио. На его счету также пять побед на чемпионатах мира.
УНИАН ранее сообщал, что американский боксер умер спустя четыре дня после нокаута.