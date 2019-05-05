Лучший шахматист мира назвал своих соперников идиотами

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен рассказал о том, как настраивается на соперников.

Чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен рассказал о своем методе подготовки к играм, заявив, что до начала партии считает всех соперников идиотами.

Об этом Карлсен сказал в интервью сайту chess24.com.

"В данный момент я играю с большой уверенностью. Мой стандартный процесс мышления построен на том, что мой соперник - идиот, пока не доказано обратное. Честно говоря, я понимаю, что это звучит очень высокомерно, так и есть. Но я думаю, что это правильный подход", - сказал Карлсен.

Шахматист также подчеркнул, что ему проще недооценивать соперников:

"Я всегда выкладываюсь на полную в тех случаях, когда недооцениваю своих соперников. Это намного лучше, чем переоценивать их".

Напомним, Карлсен является действующим чемпионом мира по классическим шахматам и блицу, а также лидером рейтинга Международной шахматной федерации (FIDE).

УНИАН ранее также сообщал о том, что в США восьмилетний беженец из приюта стал лучшим шахматистом штата.