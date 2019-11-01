На Итоговом турнире WTA определились полуфинальные пары

Первая ракетка Украины Элина Свитолина продолжает борьбу на турнире.

На Итоговом турнире WTA, который проходит в Китае, завершились матчи группового этапа, по итогам которого были сформированы полуфинальные пары.

Из "Красной группы" в плей-офф вышли австралийка Эшли Барти, которая одержала две победы при одном поражении, а также швейцарка Белинда Бенчич, у которой также две победы и одно поражение.

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В "Пурпурной группе" первое место заняла украинка Элина Свитолина, которая выиграла все три матча, а второе место - чешка Каролина Плишкова (две победы и одно поражение).

В полуфиналах Свитолина сыграет с Бенчич, а Барти - с Плишковой.

Оба матча 1/2 финала пройдут 2 ноября.

Как сообщал УНИАН, в третьем матче на турнире Свитолина обыграла американку Софию Кенин.