Без турнирной мотивации: Свитолина одержала третью подряд победу на Итоговом турнире WTA (видео)

Украинка еще после второго тура вышла в полуфинал турнира.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина одержала третью подряд победу на Итоговом турнире WTA в Китае.

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В двух сетах украинка, которая является восьмым номером WTA, разобралась с 12-й ракеткой мира Софией Кенин. Американка заменила канадку Бьянку Андрееску, которая снялась с турнира из-за травмы.

Матч продолжался 2 часа 12 минут и завершился в двух сетах - 7:5, 7:6 (10). Эта победа не имела турнирного значения для Свитолиной, так как она еще после второго тура вышла в полуфинал.

В первых двух турах "Пурпурной группы" украинка одолела чешку Каролину Плишкову и румынку Симону Халеп. В полуфинале Свитолина встретится со швейцаркой Белиндой Бенчич. Счет в личных встречах не в пользу украинки - 1:2.

Напомним, Свитолина является действующей победительницей Итогового турнира WTA.

УНИАН ранее сообщал о том, что Свитолина стала автором фантастического удара на Итоговом турнире WTA.