Люди хотят застроить домами базу биатлонистов в Тернопольской области (видео)

Спортсмены ведут борьбу объект, на котором росли чемпионы мира и олимпийские призеры.

На Тернопольщине может исчезнуть государственная тренировочная база для биатлонистов в Подгорном.

Об этом сообщает ТСН.

В ближайшее время прямо на трассе порядка сотни людей намерены начать строительство жилых домов прямо на территории базы. Внутри замкнутой трассы, длина которой составляет 2,5 километра, люди приватизировали земельные участки, которые планируют застроить.

"Здесь раньше были огороды, изменили целевое назначение, дали под садоводство, а садоводство позволяет строить садовые дома размером до 300 квадратных метров", - заявил президент федерации биатлона Тернопольской области Виктор Щур.

В настоящий момент спортсмены утверждают, что изменение целевого назначения является нарушением закона, а также не пускают людей к своим земельным наделам.

База в Подгорном имеет богатую историю. Там выросли многие чемпионы мира и Европы, а также победители Олимпийских и Паралимпийский игр. Спортсмены готовят документы в суд и просят вмешаться в конфликт руководство государства.

УНИАН ранее сообщал о том, что легенды биатлона Бьорндален и Домрачева возглавили сборную Китая.