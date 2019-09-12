Легенды биатлона Бьорндален и Домрачева возглавили сборную Китая

Супружеская пара будет готовить китайскую команду к домашней Олимпиаде.

Восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален и его супруга, четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева возглавили сборную Китая по биатлону.

Об этом сообщает официальный сайт НОК Беларуси.

Бьорндален и Домрачева будут готовить сборную Китая к домашней Олимпиаде-2022, которая пройдет в Пекине. Бьорндален занял пост главного тренера сборной Китая, а Домрачева будет работать с женской командой.

"Мы счастливы использовать этот шанс и развивать наш любимый вид спорта во всем мире и в странах, где зимние виды спорта имеют высокий потенциал для развития", - отметила белорусская экс-биатлонистка.

"Мы рады объявить о начале сотрудничества с национальной командой Китая по биатлону. Это молодая команда с высоким потенциалом развития. Мы начинаем тренировочный процесс, и счастливы с Дарьей поделиться своим многолетним опытом в этом виде спорта с китайскими атлетами", - сказал Бьорндален.

Напомним, Бьорндален и Домрачева завершили карьеры биатлонистов в 2018 году.

УНИАН ранее также сообщал о том, что сборная Украины завершила летний чемпионат мира по биатлону с семью медалями.