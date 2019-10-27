Формула-1: Хэмилтон стал победителем Гран-при Мексики

Пилот "Мерседеса" в очередной раз стал первым.

Гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Мексики.

Вторым к финишу пришел представитель "Феррари" Себастьян Феттель, а в тройку на подиуме вошел еще один пилот "Мерседеса" Валттери Боттас.

Еще по итогам прошлого этапа "Мерседес" завоевал Кубок конструкторов. В личном зачете после этой гонки у Хэмилтона 363 очка, у Боттаса - 289 очков, а третьим идет пилот "Феррари" Шарль Леклер (236 очков).

Гран-при Мексики. Топ-10

1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") - 71 круг

2. Себастьян Феттель ("Феррари") +1,766 (отставание)

3. Валттери Боттас ("Мерседес") +3,553

4. Шарль Леклер ("Феррари") +6,368

5. Александер Албон ("Ред Булл") +21,399

6. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +1.08,807

7. Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт") +1.13,819

8. Даниэль Риккардо ("Рено") +1.14,924

9. Пьер Гасли ("Торо Россо") +1 круг

10. Нико Хюлькенберг ("Рено") +1 круг

Как сообщал УНИАН, победу на предыдущем этапе одержал Валттери Боттас.