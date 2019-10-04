Свитолина не смогла выйти в полуфинал на крупном турнире в Пекине (видео)
Первая ракетка Украины Элина Свитолина потерпела поражение в четвертьфинале на турнире Premier Mandatory в Пекине (призовой фонд - $ 8,285,274).
В поединке 1/4 финала украинка за два часа уступила восьмой ракетке мира из Нидерландов Кики Бертенс - 7:6, 6:2.
Ранее теннисистки сыграли трижды. Теперь счет в личных противостояниях равный - 2:2. Свитолина потерпела пятое поражение в текущем сезоне за шесть матчей против игроков из первой десятки мирового рейтинга.
🏆 @kikibertens glides through second set against Svitolina, 7-6(6), 6-2, to advance to the semi-finals at the @ChinaOpenpic.twitter.com/11SBiWsek6— WTA (@WTA) 4 октября 2019 г.
Свитолина в сезоне 2016 года выходила в полуфинал турнира в Пекине. В этом году украинка весной дошла до полуфинала турнира серии Premier Mandatory в Индиан-Уэллсе.
УНИАН ранее сообщал, что Ястремская сыграет в парном полуфинале турнира в Пекине.