Свитолина не смогла выйти в полуфинал на крупном турнире в Пекине (видео)

Украинка остановилась в двух шагах от финала.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина потерпела поражение в четвертьфинале на турнире Premier Mandatory в Пекине (призовой фонд - $ 8,285,274).

В поединке 1/4 финала украинка за два часа уступила восьмой ракетке мира из Нидерландов Кики Бертенс - 7:6, 6:2.

Ранее теннисистки сыграли трижды. Теперь счет в личных противостояниях равный - 2:2. Свитолина потерпела пятое поражение в текущем сезоне за шесть матчей против игроков из первой десятки мирового рейтинга.

Свитолина в сезоне 2016 года выходила в полуфинал турнира в Пекине. В этом году украинка весной дошла до полуфинала турнира серии Premier Mandatory в Индиан-Уэллсе.

УНИАН ранее сообщал, что Ястремская сыграет в парном полуфинале турнира в Пекине.