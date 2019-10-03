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Ястремская вышла в парный полуфинал крупного турнира в Китае (видео)

11:38, 03 октября 2019
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Ястремская поборется за выход в финал / twitter.com/WTA

19-летняя украинка выступает в дуэте с латвийкой Еленой Остапенко. В 1/4 финала их соперницами были американка Николь Меличар и чешка Квета Пешке.

Поединок длился час и завершился уверенной победой Ястремской и Остапенко - 6:2, 6:2.

В полуфинале соперницами украинки и латвийки станут чешские сестры Каролина и Кристина Плишковы. Матч пройдет 5 октября, начало - в 16.00.

Ястремская впервые в карьере выступает в парном разряде на турнире серии Premier Mandatory. 

УНИАН ранее сообщал, что Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Пекине.

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Теги: #теннис#Даяна Ястремская