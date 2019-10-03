Ястремская вышла в парный полуфинал крупного турнира в Китае (видео)
11:38, 03 октября 2019Другое
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Украинка будет бороться за путевку в финал.
Ястремская поборется за выход в финал / twitter.com/WTA
Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская пробилась в полуфинал парного разряда на турнире Premier Mandatory в Пекине (призовой фонд - $ 8,285,274).
19-летняя украинка выступает в дуэте с латвийкой Еленой Остапенко. В 1/4 финала их соперницами были американка Николь Меличар и чешка Квета Пешке.
Поединок длился час и завершился уверенной победой Ястремской и Остапенко - 6:2, 6:2.
В полуфинале соперницами украинки и латвийки станут чешские сестры Каролина и Кристина Плишковы. Матч пройдет 5 октября, начало - в 16.00.
Ястремская впервые в карьере выступает в парном разряде на турнире серии Premier Mandatory.
УНИАН ранее сообщал, что Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Пекине.
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