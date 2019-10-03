Ястремская вышла в парный полуфинал крупного турнира в Китае (видео)

Украинка будет бороться за путевку в финал.

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская пробилась в полуфинал парного разряда на турнире Premier Mandatory в Пекине (призовой фонд - $ 8,285,274).

19-летняя украинка выступает в дуэте с латвийкой Еленой Остапенко. В 1/4 финала их соперницами были американка Николь Меличар и чешка Квета Пешке.

Поединок длился час и завершился уверенной победой Ястремской и Остапенко - 6:2, 6:2.

В полуфинале соперницами украинки и латвийки станут чешские сестры Каролина и Кристина Плишковы. Матч пройдет 5 октября, начало - в 16.00.

Ястремская впервые в карьере выступает в парном разряде на турнире серии Premier Mandatory.

УНИАН ранее сообщал, что Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Пекине.