Тренер сборной Косово шокировал сеть "сумасшедшей" пресс-конференцией (видео)

Тренер эмоционально объяснял журналистам, какая тактика больше всего подходит для его команды.

Главный тренер сборной Косово Бернар Шалланд стал звездой соцсетей после суперэмоциональной пресс-конференции перед матчем квалификации Евро-2020 против Англии.

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Шалланд объяснял журналистам, какая тактика больше всего подходит для его команды.

По его мнению, игроков нельзя заставлять бежать вперед, в их головах должна быть мысль "Я хочу, я буду бороться за мяч".

Пользователи соцсетей оценили эмоциональность наставника, а кое-кто теперь внес его в список любимых тренеров.

Некоторые из них такую реакцию тренера считают «сумасшедшей» и «дикой».

We can't wait to see this guy on the touchline at St mary's tonight 😂



Bernard Challandes = legend. pic.twitter.com/riUlZuwDcB — BBC Sport (@BBCSport) September 10, 2019

Они вспоминали других футбольных деятелей, которые отличились эмоциональным поведением. Один из пользователей сравнил Шалланда с Диего Марадоной, который употребил кокаин.

«Когда вы к 50-й минуте проигрываете Англии со счетом 4-0, и ваш тренер просит вас атаковать», - подписал еще один болельщик кадр с пресс-конференции.

Матч между сборными Англии и Косово состоится 10 сентября в 21:45.