Свитолина встретилась с легендой бокса Тайсоном (фото)
19:23, 23 августа 2019Другое
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Украинка вместе со своим парнем Гаэлем Монфисом посетила вечеринку перед стартом US Open.
Элина Свитолина посеяна на US Open под пятым номером / фото: j48tennis.net
Первая ракетка Украины Элина Свитолина в Нью-Йорке встретилась с легендарным Майком Тайсоном.
Перед стартом US Open Свитолина вместе со своим бойфрендом Гаэлем Монфисом посетила вечеринку в Манхэттене.
Свитолина и Монфис сделали совместное фото с Тайсоном, а также десятилетней дочерью боксера Милан, которая занимается теннисом.
Фото было опубликовано в совместном Instagram-аккаунте Свитолиной и Монфиса g.e.m.s.life.
Как сообщал УНИАН, ранее стали известны имена соперниц украинских теннисисток по первому кругу US Open.
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