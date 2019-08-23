Свитолина встретилась с легендой бокса Тайсоном (фото)

Украинка вместе со своим парнем Гаэлем Монфисом посетила вечеринку перед стартом US Open.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в Нью-Йорке встретилась с легендарным Майком Тайсоном.

Перед стартом US Open Свитолина вместе со своим бойфрендом Гаэлем Монфисом посетила вечеринку в Манхэттене.

Свитолина и Монфис сделали совместное фото с Тайсоном, а также десятилетней дочерью боксера Милан, которая занимается теннисом.

Фото было опубликовано в совместном Instagram-аккаунте Свитолиной и Монфиса g.e.m.s.life.

Как сообщал УНИАН, ранее стали известны имена соперниц украинских теннисисток по первому кругу US Open.