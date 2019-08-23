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Свитолина встретилась с легендой бокса Тайсоном (фото)

19:23, 23 августа 2019
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Элина Свитолина посеяна на US Open под пятым номером / фото: j48tennis.net

Перед стартом US Open Свитолина вместе со своим бойфрендом Гаэлем Монфисом посетила вечеринку в Манхэттене.

Свитолина и Монфис сделали совместное фото с Тайсоном, а также десятилетней дочерью боксера Милан, которая занимается теннисом.

Фото было опубликовано в совместном Instagram-аккаунте Свитолиной и Монфиса g.e.m.s.life.

Как сообщал УНИАН, ранее стали известны имена соперниц украинских теннисисток по первому кругу US Open.

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Теги: #теннис#Элина Свитолина#Майк Тайсон