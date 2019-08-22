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Жеребьевка US Open: украинские теннисистки узнали имена соперниц по первому кругу

20:39, 22 августа 2019
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Элина Свитолина / REUTERS

Первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая получила пятый номер посева, в первом круге встретится с американкой Уитни Осигве (№107 в рейтинге WTA).

Даяну Ястремскую, которая впервые в карьере будет сеяной на турнире "Большого шлема" (под №32), ждет встреча с 105-й ракеткой мира Моникой Никулеску из Румынии.

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Леся Цуренко на старте US Open сыграет против немецкой теннисистки Моны Бартель (№102 в мировой классификации).

Что касается Катерины Козловой, то ей предстоит встретиться с еще одной теннисисткой, которая находится за пределами первой сотни рейтинга WTA - румынкой Сораной Кырстей (№102).

Матчи основной сетки US Open стартуют 26 августа.

Добавим, что украинка Катарина Завацкая не смогла преодолеть второй круг квалификации US Open и пробиться в основную сетку турнира.

УНИАН ранее также сообщал о том, что украинцы Сергей Стаховский и Ангелина Калинина не смогли пройти квалификацию US Open.

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Теги: #теннис#Катерина Козлова#Элина Свитолина#Леся Цуренко#Даяна Ястремская#US Open