"Единогласно": появились детали увольнения скандального Башенко
Стали известны подробности увольнения президента Федерации велоспорта Украины Александра Башенко, который в июне стал широко известен из-за своего хамства в адрес чемпионки Европейских игр Анны Соловей.
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Детали в комментарии УНИАН сообщил председатель правления Федерации велоспорта Киева Игорь Хижняк.
"Был кворум, собрались представители 12-ти областей. Все единогласно проголосовали за освобождение Башенко с поста президента Федерации. И проголосовали за избрание президентом Федерации Андрея Гривко.
Единственный шаг, который еще надо сделать, - этим сейчас занимаются юристы, - это зарегистрировать это решение в Министерстве юстиции", - отметил Хижняк.
Кроме того, Хижняк добавил, что Министерство молодежи и спорта Украины не вмешивалось в данный процесс. При этом Башенко может обжаловать свое увольнение в суде, но сам чиновник об этом пока не сообщал.
В конце ноября соберется очередная конференция Федерации, на которой будут затронуты другие детали смены руководства:
"Там будут затрагиваться вопросы об избрании президиума, вице-президента и так далее. Эта конференция - она внеочередная и ее главной задачей было - освободить Башенко, который проштрафился. А поскольку его освободили, - надо избрать нового президента, выбрали Гривко".
Стоит отметить, что сам Башенко не присутствовал на заседании Федерации.
Как сообщал УНИАН, в июле в Киеве прошла акция в поддержку Соловей с требованием уволить Башенко.