"Долой Башенко - паразита": в Киеве проходит акция в поддержку чемпионки, которую унизил президент Федерации велоспорта (фото, видео)

Активисты требуют отставки президента Федерации велоспорта Александра Башенко.

В Киеве под Министерством молодежи и спорта Украины проходит акция в поддержку победительницы Европейских игр 2019 года в велоспорте Анны Соловей.

Как передает корреспондент УНИАН, на акцию собрались около 150 человек, большинство из которых - велосипедисты. Они приехали на велосипедах и одеты в спецформу.

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Участники акции держат плакаты с лозунгами, в частности: «Долой Башенко - паразита, живущего на мои деньги».

Также активисты собирают подписи под общественным обращением к министру молодежи и спорта Игорю Жданову с требованием немедленно отправить президента Федерации велоспорта Украины Александра Башенко в отставку.

Участники акции заявили, что сформулировали ряд требований, среди которых также созыв внеочередной конференции Федерации велосипедного спорта Украины, а также публичные извинения федерации перед Соловей и всеми другими спортсменами - представителями велосипедной сообщества.

Также активисты требуют расторжения договора о сотрудничестве между министерством и ОО «Федерация велосипедного спорта Украины», а также лишения федерации статуса национальной.

Кроме того, в требованиях речь идет о создании инициативной группы с представителями министерства, спортсменами, судьями, тренерами с целью оперативного заключения качественного нового договора. То есть, как пояснили участники акции, речь идет о «полной перезагрузке федерации и избрании новых достойных членов».

По словам участников акции, ситуация с Соловей не единственная. Они отмечают, что Башенко "ведет себя ежегодно все наглее и наглее", считая, что государственные средства – это якобы его собственные, спортсмены - это рабы, с которыми он может делать все, что угодно, а судьи, тренеры - его прямые сотрудники, которым он может давать прямые задания.

По мнению участников акции, эта ситуация сложилась не из-за самого Башенко, а потому, что «в системе есть пробелы», в частности, если министерство не может влиять на деятельность федерации, - это недопустимо.

После озвучивания требований и выступлений участники акции скандировали: «Мы за Анну Соловей!», «Долой Башенко!» и «Один за всех и все за одного!».

Как сообщили активисты, Жданов пригласил на разговор их инициативную группу, и к ним должна присоединиться Соловей.

Как известно 28 июня Федерация велоспорта на своей странице в Facebook поздравила с победой не Соловей, которая выиграла золото Европейских игр в Беларуси, а главу киевской городской федерации велосипедного спорта Сергея Мухомора. Соловей заявила, что Мухомор не имеет отношения к ее победе, после чего спортсменке начал угрожать Башенко. Он также пообещал, что не возьмет в сборную Украины Соловей или ее тренера. На это чемпионка ответила, что ждет отставки Башенко.