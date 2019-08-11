Украинки завоевали шестую медаль на чемпионате Европы по прыжкам в воду (видео)
Украинки Виктория Кесарь и Анна Письменская завоевали бронзу на чемпионате Европы по прыжкам в воду, который в эти дни проходит в Киеве.
Прыгуньи показали третий результат в синхронных прыжках на трехметровом трамплине.
Украинки показали результат 287.37. Победу одержали россиянки Ульяна Клюева и Виталина Королева (290.70), а в тройку вошли немки Лена Гентшель и Тина Пунзель.
Видео в Twitter-аккаунте опубликовал НОК Украины.
💦🥉🇺🇦Бронзовий стрибок Вікторії Кесарь і Анни Письменської.— НОК України (@OlympicUA) 11 августа 2019 г.
Українки посідають третю сходинку п'єдесталу у синхронних стрибках з трампліна 3 м на домашньому чемпіонаті Європи. 👍
Вітаємо спортсменок і увесь тренерський штаб команди з шостою нагородою у Києві.#kyivdiving2019pic.twitter.com/br0eAeJ0em
Это уже шестая медаль для сборной Украины на домашнем Евро. В активе нашей национальной команды два золота, три серебра и одна бронза.
Как сообщал УНИАН, ранее серебряную награду ЧЕ выиграл украинский дуэт в составе Алексея Середы и Олега Сербина.