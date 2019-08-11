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Украинки завоевали шестую медаль на чемпионате Европы по прыжкам в воду (видео)

18:40, 11 августа 2019
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Украинки стали третьими / фото: НОК Украины

Прыгуньи показали третий результат в синхронных прыжках на трехметровом трамплине.

Украинки показали результат 287.37. Победу одержали россиянки Ульяна Клюева и Виталина Королева (290.70), а в тройку вошли немки Лена Гентшель и Тина Пунзель.

Видео в Twitter-аккаунте опубликовал НОК Украины.

Это уже шестая медаль для сборной Украины на домашнем Евро. В активе нашей национальной команды два золота, три серебра и одна бронза.

Как сообщал УНИАН, ранее серебряную награду ЧЕ выиграл украинский дуэт в составе Алексея Середы и Олега Сербина.

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Теги: #прыжки в воду#чемпионат Европы