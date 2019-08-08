Украинские прыгуны в воду завоевали серебро на домашнем чемпионате Европы (видео)

Алексей Середа и Олег Сербин принесли Украине четвертую медаль на европейском первенстве.

Украинцы Алексей Середа и Олег Сербин завоевали серебряные медали чемпионата Европы, который проходит в Киеве.

Украинский дуэт стал вторым в синхронных прыжках с вышки.

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Итоговый результат украинцев - 413,16 балла. В борьбе за золото они уступили россиянам Александру Белевцеву и Никите Шлейхеру (417,30 баллов). Бронза в активе у британцев Мэттью Диксона и Ноа Уильямса (412,56 балла).

Отметим, что украинцы были самыми молодыми участниками финала. Середе - 13 лет, а Сербину - 17.

Эта медаль стала для Украины четвертой на домашнем чемпионате Европы. В активе нашей сборной также два золота и одно серебро.

Видео опубликовал НОК Украины в Facebook.

Как сообщал УНИАН, ранее серебряную медаль чемпионата Европы выиграл Олег Колодий.