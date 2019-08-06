Украинский дуэт выиграл золото на домашнем чемпионате Европы по прыжкам в воду (видео)

Виктория Кесарь и Станислав Олиферчик завоевали золото на европейском первенстве в Киеве.

Украинские прыгуны в воду Виктория Кесарь и Станислав Олиферчик завоевали золото на чемпионате Европы, который в эти дни проходит в Киеве.

Украинский дуэт стал победителем соревнований в синхронных прыжках с трехметрового трамлина.

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Результат Кесарь и Олиферчика - 297,69 балла. В борьбе за первое место украинцы на 3,6 балла опередили Лу Мессенберга и Тину Пунзель из Германии. Бронзу выиграли швейцарцы Мишель Хеймберг и Йонатан Суков.

Это золото стало для Украины первым на домашнем чемпионате Европы по прыжкам в воду.

Видео было опубликовано в Twitter-аккаунте НОК Украины.

Ура!!!🏆🥇🎉



Вікторія Кесар і Станіслав Оліферчик приносять Україні перше золото домашнього чемпіонату Європи. Нашим спортсменам не було рівних у змішаних синхронних стрибках з трампліна. #kyivdiving2019pic.twitter.com/5bR9QlSQtf — НОК України (@OlympicUA) 6 августа 2019 г.

УНИАН ранее также сообщал о том, что украинка Яна Беломоина стала вице-чемпионкой Европы по маунтинбайку.