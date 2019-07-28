Украинка Беломоина стала вице-чемпионкой Европы по маунтинбайку (фото)

Соревнования прошли в Чехии.

Украинская велогонщица Яна Беломоина завоевала серебряную медаль чемпионата Европы по маунтинбайку, который прошел в чешском Брно.

27-летняя спортсменка отстала только от швейцарки Йоланде Нефф. В тройку вошла немка Элизабет Брандау.

Чемпионат Европы-2019 по маунтинбайку. Женщины

1. Йоланде Нефф (Швейцария) - 1:41:31

2. Яна Беломоина (Украина) - отставание 0:02:52

3. Элизабет Брандау (Германия) - отставание 0:03:05

... 23. Ирина Попова (Украина)

... 29. Екатерина Набережная (Украина)

... 33. Ирина Слободян (Украина)

Это вторая медаль чемпионатов Европы в карьере Беломоиной. В позапрошлом году Яна завоевала золото соревнований.

УНИАН ранее сообщал, что украинский велогонщик стал победителем этапа многодневки в Италии.