Украинка Беломоина стала вице-чемпионкой Европы по маунтинбайку (фото)
17:01, 28 июля 2019Другое
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Соревнования прошли в Чехии.
Украинка добыла вторую медаль в карьере на ЧЕ / фото: facebook.com/UEC.Cycling
Украинская велогонщица Яна Беломоина завоевала серебряную медаль чемпионата Европы по маунтинбайку, который прошел в чешском Брно.
27-летняя спортсменка отстала только от швейцарки Йоланде Нефф. В тройку вошла немка Элизабет Брандау.
Чемпионат Европы-2019 по маунтинбайку. Женщины
1. Йоланде Нефф (Швейцария) - 1:41:31
2. Яна Беломоина (Украина) - отставание 0:02:52
3. Элизабет Брандау (Германия) - отставание 0:03:05
... 23. Ирина Попова (Украина)
... 29. Екатерина Набережная (Украина)
... 33. Ирина Слободян (Украина)
Это вторая медаль чемпионатов Европы в карьере Беломоиной. В позапрошлом году Яна завоевала золото соревнований.
УНИАН ранее сообщал, что украинский велогонщик стал победителем этапа многодневки в Италии.
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