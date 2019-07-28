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Украинка Беломоина стала вице-чемпионкой Европы по маунтинбайку (фото)

17:01, 28 июля 2019
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Украинка добыла вторую медаль в карьере на ЧЕ / фото: facebook.com/UEC.Cycling

27-летняя спортсменка отстала только от швейцарки Йоланде Нефф. В тройку вошла немка Элизабет Брандау.

Чемпионат Европы-2019 по маунтинбайку. Женщины 

1. Йоланде Нефф (Швейцария)  - 1:41:31 

2. Яна Беломоина (Украина) - отставание 0:02:52 

3. Элизабет Брандау (Германия) - отставание 0:03:05 

... 23. Ирина Попова (Украина) 

... 29. Екатерина Набережная (Украина) 

... 33. Ирина Слободян (Украина) 

Это вторая медаль чемпионатов Европы в карьере Беломоиной. В позапрошлом году Яна завоевала золото соревнований.

УНИАН ранее сообщал, что украинский велогонщик стал победителем этапа многодневки в Италии.

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Теги: #велоспорт#маунтинбайк#Яна Беломоина