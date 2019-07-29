Харлан удивила новым образом после победы на чемпионате мира (фото)

Украинская саблистка покрасила волосы в яркий цвет.

Украинская саблистка Ольга Харлан после победы на чемпионате мира по фехтованию решила изменить образ.

Спортсменка на своей странице в Instagram опубликовала фото с новой прической и розовым цветом волос.

"Душа требует перемен. Ну, а вообще это был вызов самой себе. Если быть медали на ЧМ 2019, значит быть и розовым волосам. А какие вы бросаете себе вызовы?", - написала Ольга.

В Будапеште Харлан стала шестикратной чемпионкой мира. Украинка стала второй саблисткой в истории, на счету которой четыре индивидуальных победы на мировых первенствах. Еще два золота она завоевала в команде.

Ранее УНИАН сообщал, что Харлан стала чемпионкой Европы по фехтованию.