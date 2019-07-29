Харлан удивила новым образом после победы на чемпионате мира (фото)
11:30, 29 июля 2019Другое
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Украинская саблистка покрасила волосы в яркий цвет.
Харлан выиграла шестое золото ЧМ / НОК Украины
Украинская саблистка Ольга Харлан после победы на чемпионате мира по фехтованию решила изменить образ.
Спортсменка на своей странице в Instagram опубликовала фото с новой прической и розовым цветом волос.
"Душа требует перемен. Ну, а вообще это был вызов самой себе. Если быть медали на ЧМ 2019, значит быть и розовым волосам. А какие вы бросаете себе вызовы?", - написала Ольга.
В Будапеште Харлан стала шестикратной чемпионкой мира. Украинка стала второй саблисткой в истории, на счету которой четыре индивидуальных победы на мировых первенствах. Еще два золота она завоевала в команде.
Ранее УНИАН сообщал, что Харлан стала чемпионкой Европы по фехтованию.
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