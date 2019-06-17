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Украинка Харлан стала восьмикратной чемпионкой Европы по фехтованию (видео)

21:12, 17 июня 2019
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Ольга Харлан / REUTERS

Украинская саблистка Ольга Харлан выиграла золотую медаль на чемпионате Европы по фехтованию, который проходит в немецком Дюссельдорфе.

В полуфинале Харлан была сильнее венгерки Анны Мартон (15:10).

В финальном поединке украинка встретилась с француженкой Манон Брюне и одержала победу со счетом 15:12.

Харлан выиграла чемпионат Европы впервые за пять лет и в восьмой раз в карьере (дважды - в командных соревнованиях). Также на счету украинской саблистки семь серебряных и пять бронзовых наград континентального первенства.

Как сообщал УНИАН, в мае украинские фехтовальщицы завоевали серебро на Кубке мира в Тунисе.

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Теги: #фехтование#Ольга Харлан