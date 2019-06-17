Украинка Харлан стала восьмикратной чемпионкой Европы по фехтованию (видео)

Украинская саблистка завоевала золотую медаль на европейском первенстве в Германии.

Украинская саблистка Ольга Харлан выиграла золотую медаль на чемпионате Европы по фехтованию, который проходит в немецком Дюссельдорфе.

В полуфинале Харлан была сильнее венгерки Анны Мартон (15:10).

В финальном поединке украинка встретилась с француженкой Манон Брюне и одержала победу со счетом 15:12.

Харлан выиграла чемпионат Европы впервые за пять лет и в восьмой раз в карьере (дважды - в командных соревнованиях). Также на счету украинской саблистки семь серебряных и пять бронзовых наград континентального первенства.

Как сообщал УНИАН, в мае украинские фехтовальщицы завоевали серебро на Кубке мира в Тунисе.