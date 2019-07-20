Шестикратная: украинка Харлан выиграла чемпионат мира по фехтованию (видео)

Украинская саблистка победила всех соперниц в Будапеште.

Украинская саблистка Ольга Харлан выиграла золотую медаль на чемпионате мира по фехтованию, который проходил в венгерском Будапеште.

В четвертьфинале Ольга разобралась с соотечественницей Алиной Комащук - 15:14. Далее украинка разгромила румынку Бьянку Паску - 15:5.

Соперницей Харлан в финале стала олимпийская чемпионка Софья Великая из России. По ходу всего поединка украинка лидировала, но соперница сумела навязать борьбу и судьба победы решилась в заключительном раунде - 15:14.

Это шестое золото чемпионата мира в карьере Харлан. Украинка стала второй саблисткой в истории, на счету которой четыре индивидуальных победы на мировых первенствах.

Ранее УНИАН сообщал, что Харлан стала чемпионкой Европы по фехтованию.