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Шестикратная: украинка Харлан выиграла чемпионат мира по фехтованию (видео)

21:22, 20 июля 2019
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Ольга Харлан / REUTERS

В четвертьфинале Ольга разобралась с соотечественницей Алиной Комащук - 15:14. Далее украинка разгромила румынку Бьянку Паску - 15:5.

Соперницей Харлан в финале стала олимпийская чемпионка Софья Великая из России. По ходу всего поединка украинка лидировала, но соперница сумела навязать борьбу и судьба победы решилась в заключительном раунде - 15:14.

Это шестое золото чемпионата мира в карьере Харлан. Украинка стала второй саблисткой в истории, на счету которой четыре индивидуальных победы на мировых первенствах.

Ранее УНИАН сообщал, что Харлан стала чемпионкой Европы по фехтованию.

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Теги: #фехтование#чемпионат мира#Ольга Харлан