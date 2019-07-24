В Токио состоялась акция протеста против Олимпиады-2020 (фото)

Участие в протестах приняли порядка ста человек.

24 июля в Токио состоялась акция протеста против проведения Олимпиады в 2020 году.

Об этом сообщает Reuters.

Участниками акции стали порядка ста человек. Дата протеста была выбрана специально - Игры в Токио откроются ровно через год.

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Причиной протеста стало увеличение бюджета Олимпиады, несмотря на незавершенные работы по ликвидации последствий землетрясения и цунами 2011 года в некоторых регионах страны.

Изначально правительство Японии планировало потратить на проведение Игр-2020 семь миллиардов долларов, но в настоящий момент эта сумма выросла до 12,6 миллиарда.

Также к акции присоединились жители Парижа и Лос-Анджелеса - эти города будут принимать Олимпиаду в 2024-м и 2028 годах. По мнению демонстрантов, данное событие способствует бедности и наносит вред природе.

Летняя Олимпиада-2020 пройдет с 24 июля по 9 августа.

Ранее УНИАН сообщал, что в Токио представили медали Игр-2020.