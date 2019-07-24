Год до Олимпиады-2020: в Токио представили медали (фото, видео)

В ходе церемонии "Год до старта Олимпиады" были показаны медали, которые получат победители и призеры соревнований.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter