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Год до Олимпиады-2020: в Токио представили медали (фото, видео)

12:18, 24 июля 2019
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Медали Олимпиады-2020 / REUTERS

В ходе церемонии были представлены медали, которые получат победители и призеры соревнований.

Все медали частично сделаны из бывшей в употреблении электротехники - в частности, смартфонов и планшетов. Вес каждой медали - примерно 550 грамм.

На лицевой стороне наград изображена эмблема Олимпиады в Токио, а на обратной стороне - богиня Ника из древнегреческой мифологии.

Церемония и медали Олимпиады-2020 - в фоторепортаже REUTERS.

Видеопрезентация медалей была опубликована на официальном YouTube-канале Олимпиады в Токио.

Летняя Олимпиада-2020 пройдет с 24 июля по 9 августа.

УНИАН ранее также сообщал о том, что было названо место проведения Олимпиады-2026.

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Теги: #Олимпийские игры#Олимпиада-2020