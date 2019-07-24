Год до Олимпиады-2020: в Токио представили медали (фото, видео)
12:18, 24 июля 2019Другое
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В ходе церемонии "Год до старта Олимпиады" были показаны медали, которые получат победители и призеры соревнований.
Медали Олимпиады-2020 / REUTERS
В Токио состоялась праздничная церемония "Год до старта Олимпиады-2020".
В ходе церемонии были представлены медали, которые получат победители и призеры соревнований.
Все медали частично сделаны из бывшей в употреблении электротехники - в частности, смартфонов и планшетов. Вес каждой медали - примерно 550 грамм.
На лицевой стороне наград изображена эмблема Олимпиады в Токио, а на обратной стороне - богиня Ника из древнегреческой мифологии.
Церемония и медали Олимпиады-2020 - в фоторепортаже REUTERS.
Видеопрезентация медалей была опубликована на официальном YouTube-канале Олимпиады в Токио.
Летняя Олимпиада-2020 пройдет с 24 июля по 9 августа.
УНИАН ранее также сообщал о том, что было названо место проведения Олимпиады-2026.
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