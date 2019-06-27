Второе золото за день: украинка Соловей выиграла велогонку на Европейских играх
21:23, 27 июня 2019Другое
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Украинке не было равных в гонке по очкам.
Соловей принесла Украине седьмую золотую медаль / фото: НОК Украины
Украинская велосипедистка Анна Соловей стала чемпионкой Европейских игр-2019 в Минске.
Соловей в гонке по очкам набрала 30 пунктов, оставив позади представительниц Чехии и Австрии, опередив австрийку на три очка.
Стоит отметить, что Анна Нагорная, Анна Соловей, Оксана Клячина и Юлия Бирюкова прошли этап квалификации командной гонки преследования и завтра, 28 июня, выступят в первом раунде соревнований.
Таким образом, сборная Украины в Минске завоевала уже 27 медалей: 7 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых.
Ранее УНИАН сообщал, что украинки выиграли золотые медали на байдарке-двойке.
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