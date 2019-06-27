Второе золото за день: украинка Соловей выиграла велогонку на Европейских играх

Украинке не было равных в гонке по очкам.

Украинская велосипедистка Анна Соловей стала чемпионкой Европейских игр-2019 в Минске. Соловей в гонке по очкам набрала 30 пунктов, оставив позади представительниц Чехии и Австрии, опередив австрийку на три очка. Стоит отметить, что Анна Нагорная, Анна Соловей, Оксана Клячина и Юлия Бирюкова прошли этап квалификации командной гонки преследования и завтра, 28 июня, выступят в первом раунде соревнований. Таким образом, сборная Украины в Минске завоевала уже 27 медалей: 7 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых. Ранее УНИАН сообщал, что украинки выиграли золотые медали на байдарке-двойке.

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