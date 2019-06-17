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Украинец Бондаренко выиграл этап Бриллиантовой лиги в Марокко (видео)

09:46, 17 июня 2019
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Богдан Бондаренко выиграл второй подряд этап Бриллиантовой лиги / фото: IAAF

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Украинец с первых попыток взял высоту 2,22 и 2,28 метра. Уже в качестве победителя Бондаренко хотел взять 2,33, но с первой попытки не справился с задачей, после чего решил завершить выступление.

Для Бондаренко эта победа стала второй подряд на этапах "Бриллиантовой лиги".

Видео победного прыжка Бондаренко опубликовал в Instagram.

Также медаль Украине принесла Ольга Ляховая. Украинка стала третьей на дистанции 800 метров, уступив кенийке Нелли Джепкосгеи и эфиопке Хабитам Алиму.

Как сообщал УНИАН, ранее Ольга Ляховая и Марина Бех-Романчук завоевали две медали на турнире в Германии.

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Теги: #легкая атлетика#Богдан Бондаренко