Кубок Стэнли: Бостон вышел в финал Восточной конференции, Колорадо сравнял счет в серии (видео)

"Бостон" в шести матчах завершил серию с "Коламбусом", а "Колорадо" и "Сан-Хосе" решат все в седьмой встрече.

В рамках второго раунда Кубка Стэнли "Бостон" обыграл "Коламбус" и вышел в финал Восточной конференции, где встретится с "Каролиной". На Западе "Колорадо" вновь удалось отыграться в серии с "Сан-Хосе". НХЛ. Плей-офф. Второй раунд "Коламбус" - "Бостон" - 0:3 (0:0, 0:1, 0:2) Шайбы: 0:1 Крейчи (Дебраск, Клифтон), 32:13, 0:2 Юханссон (Койл, Хейнен), 48:58, 0:3 Бэкес (Краг, Крейчи), 50:39 Вратари: Бобровский (56:31) - Раск Счет в серии - 2:4 "Колорадо" - "Сан-Хосе" - 4:3 ОТ (0:0, 2:2, 1:1, 1:0) Шайбы: 1:0 Джост (Комфер, Коул) 24:05, 1:1 Власик (Майер) 34:36, 2:1 Комфер (Седерберг, Керфут) 38:44, 2:2 Бернс (Карлссон) 39:51, 3:2 Комфер (Брассар, Уилсон) 44:00, 3:3 Власик (Кутюр, Нюквист) 57:32, 4:3 Ландеског 62:32 Вратари: Грубауэр - Джонс Счет в серии - 3:3 Как сообщал УНИАН, ранее "Сент-Луис" сравнял счет в серии с "Далласом".

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