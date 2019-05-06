Кубок Стэнли: Сент-Луис на выезде обыграл Даллас и сравнял счет в серии (видео)

Седьмой, решающий матч команды проведут 8 мая в Сент-Луисе.

Накануне в североамериканской Национальной хоккейной лиге прошел один матч второго раунда плей-офф Кубка Стэнли. В шестом поединке четвертьфинальной серии «Сент-Луис Блюз» в гостях победил «Даллас Старз» - 4:1. Счет в серии стал 3–3. Седьмой, решающий матч команды проведут 8 мая в Сент-Луисе. Даллас Старз - Сент-Луис Блюз - 1:4 (1:1, 0:1, 0:2) Шайбы: 0:1 — Пьетранджело (Блейз, Шварц), 01:03; 1:1 — Сегин (Цуккарелло, Бенн), 11:35; 1:2 — Перрон (Сундквист, Барбашев), 35:24; 1:3 — Сундквист, 47:37; 1:4 — Блейз, 48:10. Счет в серии: 3-3

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