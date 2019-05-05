Украинки завоевали две медали на этапе Мировой серии по артистическому плаванию

Александра Бурдова в техническом соло выиграла серебро, а в паре с Анной Насоновой - бронзу.

Украинская спортсменка в категории артистического плавания Александра Бурдова завоевала серебро в техническом соло на этапе Мировой серии FINA в Пекине.

Первое место заняла Жаклин Симоне из Канады с результатом 88,3898, в то время как Бурдова показала итог в 84.0224 балла. Третьей также оказалась представительница Канады Галле Пратт, сообщает Sportarena.

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Также Бурдова стала призеркой выступлений в техническом дуэте в Пекине вместе с Анной Насоновой - у украинского тандема бронза.

Победительницами среди дуэтов стали Жаклин Симоне и Клаудия Хольцнер, а второе место заняли французские сестры Шарлотта и Лора Трембл.

Как сообщал УНИАН, сборная Украины завоевала 25 наград на этапе Кубка мира по подводному спорту, который проходил в итальянском Линьяно.