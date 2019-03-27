Сборная Украины завоевала 25 наград на этапе Кубка мира по подводному спорту

Украинцы завоевали 9 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых медалей.

В итальянском городе Линьяно завершился II этап Кубка мира по подводному спорту (плавание в ластах), сообщает СКУ со ссылкой на Федерацию подводного спорта и подводной деятельности Украины. Украинцы завоевали 25 наград - 9 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых.

Золото в своем зачете имеют: Алексей Захаров - плавание в ластах среди мужчин на дистанции 800 м и 400 м, Анна Козырь - плавание в биластах среди женщин 50 м, Максим Цвелих - плавание в биластах среди юниоров 50 м, Владимир Сущенко - плавание в ластах среди юниоров 400 м, Виктория Уварова - плавание в ластах среди женщин 50 м, Вирсавия Березна - плавание в ластах среди юниоров 50 м. Кроме того, "золото" завоевали мужская (взрослые) и женская (юниоры) четверки в эстафете 4х100 м в ластах.

Серебряными призерами стали Виктория Уварова – ныряние 50 м, Денис Левин – ныряние 50 м., ныряния 100 г, Евгения Тимошенко – биласты 50 м., биласты 100 м., Вирсавия Березна - биласты 50 м, Максим Цвелих – биласты среди юниоров 100 м, Татьяна Хрипунова – биласты среди юниоров 200м., а также мужская (юниоры) и женская (взрослые) четверки в эстафете 4х100 м в ластах.

Бронзу имеют в своем активе Анастасия Изюмова - плавание в ластах среди юниорок 800 м, 400 м, Андрей Ломейко - плавание в биластах среди юниоров 50 м, Анастасия Антоняк - плавание в ластах 200 м., Татьяна Хрипунова - биласты 100 м., Анна Козырь - биласты 100 м.