"Вот это шоу": реакция украинских спортсменов на дебаты Порошенко и Зеленского

Жан Беленюк, Роман Зозуля, Павел Эльянов и другие украинские спортсмены высказались о дебатах на "Олимпийском".

Известные украинские спортсмены высказали свое мнение о дебатах президента Украины Петра Порошенко и кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, которые прошли на "Олимпийском" в Киеве.

Украинский борец Жан Беленюк охарактеризовал дебаты как "шоу":

"Вот это шоу!", "Украина - уникальная страна! Только тут возможно такое шоу! Панч за панчем", - написал Беленюк в Instagram-stories.

Футболиста Романа Зозулю возмутило то, что Порошенко уходил от вопросов оппонента.

"Господи, попросите Порошенко отвечать на вопросы. Я не могу понять, нах** дебаты, если на вопросы не отвечает? Как я понимаю, должно быть вопрос - ответ", - написал Зозуля в Facebook.

Шахматист Павел Эльянов выразил мнение, что победу в дебатах одержал Зеленский.

"Общество настолько поляризовалось, что в моей ленте я вижу только лишь противоположные оценки по итогам дебатов. Черное и белое, без оттенков. Имхо, Зе победил. К моему сожалению", - написал Эльянов в Facebook.

Боксер Иван Редкач высказался коротко: "Цирк и клоуны".

Экс-футболист Евгений Левченко отметил, что "дебаты - это хорошо", а также выразил мнение, что Порошенко не переубедил избирателей.

"Если честно, то Зеленский после 15-20 минут выглядел очень хорошо. Все по делу. Отвечал на вопросы. Порошенко же практически ни на один вопрос не ответил, но умело говорил. Думаю, что Порошенко мало кто верит и он не переубедил. А вообще круть, что есть дебаты! Слава Україні!", - написал Левченко в Twitter.

Если честно, то Зеленский после 15-20 минут выглядел очень хорошо. Все по делу. Отвечал на вопросы.

Порошенко же практически ни на один вопрос не ответил, но умело говорил. Думаю, что Порошенко мало кто верит и он не переубедил.

А вообще круть, что есть дебаты! Слава Україні! 🇺🇦 — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) 19 апреля 2019 г.

Ранее УНИАН также сообщал о том, как украинские спортсмены голосовали в первом туре выборов президента Украины.