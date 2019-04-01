Кличко на велосипеде, новая стрижка Беленюка и дебют Левченко: как голосовали украинские спортсмены
31 марта в Украине прошел первый тур выборов президента Украины. Избирательные участки посетили в том числе и многие известные спортсмены, чтобы отдать голоса за импонирующих им кандидатов.
Одним из первых проголосовал легенда украинского бокса и мэр Киева Виталий Кличко, который приехал к избирательному участку на велосипеде сразу по завершению утренней тренировки:
Это голосование стало первым для одной из ведущих украинских легкоатлеток, призерки чемпионатов мира и Европы по прыжкам в высоту Юлии Левченко:
Свой гражданский долг выполнил и легендарный вратарь «Динамо» Александр Шовковский:
Еще один экс-динамовец Владислав Ващук также был замечен на избирательном участке, сообщает Xsport:
Чемпионка Олимпийских игр-1996, легендарная гимнастка Лилия Подкопаева, которая станет мамой в третий раз, серьезно отнеслась к выборам президента:
А борец Жан Беленюк проголосовал и выставил пост с ноткой иронии:
Президент ФФУ Андрей Павелко пришел выбирать президента Украины:
В Одессе был замечен голосовавший экс-форвард сборной Украины Андрей Воронин: