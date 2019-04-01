Кличко на велосипеде, новая стрижка Беленюка и дебют Левченко: как голосовали украинские спортсмены

Многие звездные атлеты с ответственностью отнеслись к своему гражданскому долгу.

31 марта в Украине прошел первый тур выборов президента Украины. Избирательные участки посетили в том числе и многие известные спортсмены, чтобы отдать голоса за импонирующих им кандидатов.

Одним из первых проголосовал легенда украинского бокса и мэр Киева Виталий Кличко, который приехал к избирательному участку на велосипеде сразу по завершению утренней тренировки:

Это голосование стало первым для одной из ведущих украинских легкоатлеток, призерки чемпионатов мира и Европы по прыжкам в высоту Юлии Левченко:

Свой гражданский долг выполнил и легендарный вратарь «Динамо» Александр Шовковский:

Еще один экс-динамовец Владислав Ващук также был замечен на избирательном участке, сообщает Xsport:

Чемпионка Олимпийских игр-1996, легендарная гимнастка Лилия Подкопаева, которая станет мамой в третий раз, серьезно отнеслась к выборам президента:

А борец Жан Беленюк проголосовал и выставил пост с ноткой иронии:

Президент ФФУ Андрей Павелко пришел выбирать президента Украины:

В Одессе был замечен голосовавший экс-форвард сборной Украины Андрей Воронин: