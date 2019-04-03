Украинка Цуренко прекратила сотрудничество с итальянским тренером
09:44, 03 апреля 2019Другое
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С Адриано Альбанези Леся Цуренко проработала меньше года.
Леся Цуренко / REUTERS
Вторая ракетка Украины теннисистка Леся Цуренко осталась без тренера. Итальянский специалист Адриано Альбанези на своей странице в Facebook сообщил о том, что больше не будет работать с украинской спортсменкой.
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«Наше сотрудничество подошло к концу. Это было отличное приключение с личным и профессиональным ростом. Двигаемся вперед к новым вызовам. Спасибо всем», – написал Альбанези.
С итальянским тренером Цуренко работала с мая прошлого года.
Отметим, что на сегодняшний день Леся Цуренко пропускает турнир в американском Чарльстоне из-за повреждения руки. Леся заявлена на предстоящий турнир в Мадриде.
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