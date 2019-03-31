Мотор уступил польскому Виве Кельце и покинул Лигу чемпионов по гандболу

Чемпион Украины завершил свои выступления в главном еврокубке.

Чемпион Украины запорожский «Мотор» завершил свои выступления в Лиге чемпионов по гандболу.

После домашней ничьей с чемпионом Польши «Виве Кельце» (33:33) запорожцы уступили на выезде со счетом 29:34. Об єтом сообщает официальный сайт турнира.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

«Виве Кельце» – «Мотор» 34:29 (17:12). Первый матч – 33:33

«Виве Кельце»: Цупара (10/39; 26%; голы: 1/2), Ивич; Дуйшебаев (6/10), Агинагальде (1/2), Яхлевски (1/1), Янц (4/6), Юркевич (2/3), Кулеш (6/12), Морыто (3/4), Мамич (1/1), Циндрич (3/4), Фернандес Перес (2/4), Королек (4/4); Бис (н.в.).

Главный тренер: Талант Дуйшебаев.

«Мотор»: Комок (5/21; 24%), Киреев (8/25; 32%); Кубатко (1/1), Бабичев (4/5), Малашинскас (5/9), Пуховский (2/4), Денисов (3/3), Донцов (4/6), Дорощук (2/2), Козакевич (7/9), Шинкель (1/1), Кус, Пешевски, Сорока (0/2); Касай (н.в.), Терехов (н.в.).

Главный тренер: Николай Степанец.

Семиметровые: 6/3 – 6/4.

Штрафное время: 6 – 8.

В четвертьфинале поляки сыграют с "ПСЖ", с которым запорожцы встречались на групповом этапе