Запорожский Мотор сыграл вничью с польским Виве Кельце в плей-офф Лиги чемпионов

Игра в Запорожье завершилась со счетом 33:33.

В Запорожье во Дворце спорта Юность завершился матч 1/8 финала Лиги чемпионов Европейской гандбольной федерации, в котором Мотор принимал на своей площадке польский Виве Кельце.

Матч завершился вничью, со счетом 33:33, сообщает официальный сайт соревнований.

Команды провели абсолютно равную игру "мяч в мяч", не нарушив равенства ни по итогам первого тайма (16:16), ни во втором.

Лучшим бомбардиром матче в составе хозяев площадки стал Артем Козакевич, на счету которого 9 голов. По 5 голов на счету литовского легионера Айденаса Малишинскаса и белоруса Бориса Пуховского.

Ответный и решающий матч в этой паре, в котором определится обладатель путевки в 1/4 финала, состоится в следующую субботу, 30 марта.