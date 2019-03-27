Свитолина, Цуренко и Ястремская заявлены на турнир в Мадриде

Три украинские теннисистки попали в заявочный лист первого в сезоне грунтового турнира серии WTA Premier Mandatory, который стартует в Мадриде 04 мая.

Три сильнейшие украинские теннисистки - Элина Свитолина, Леся Цуренко и Даяна Ястремкая - примут участие в теннисном турнире в Мадриде, который откроет серию грунтовых соревнований.

Турнир категории Premier Mandatory стартует в столице Испании 4 мая, сообщает Большой теннис Украины.

Свитолина пять раз выступала на Mutua Madrid Open и ни разу не проходила дальше второго круга (2015, 2016, 2018). В прошлом году украинка уступила во втором раунде Карле Суарес-Наварро и заработала 65 рейтинговых очков.

Леся Цуренко ранее шесть раз играла в Мадриде, но ни разу не сумела преодолеть стартовый барьер основной сетки. В прошлом сезоне Цуренко уступила в первом круге второй сеяной Каролине Плишковой и добавила 10 пунктов к своим рейтинговым очкам.

Даяна Ястремская дебютирует на соревнованиях в Мадриде.

Отметим, что вчера стало известно, что Элина Свитолина берет паузу на неопределенный срок для восстановления после травмы колена.