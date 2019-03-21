Шмуратко не сумел пробиться в финал на ЧМ по фигурному катанию

Украинец занял 29-е место и не попал в число 24 финалистов турнира.

Украинский фигурист Иван Шмуратко неудачно выполнил короткую программу на чемпионате мира по фигурному катанию и не сумел квалифицироваться в произвольную программу.

У украинца не получился тройной аксель, а в каскаде тройной лутц + тройной тулуп он не удержал равновесие после второго прыжка, сообщает Isport.

Не упал, но минусы получил. Иван также сорвав тройной флип и при приземлении с прыжка упал.

В итоге за свое выступление украинец получил 62.99 балла и занял 29-е место, не сумев попасть в число 24 фигуристов, которые квалифицируются в произвольную программу.

Лидерство по итогам короткой программы захватил Натан Чен из сборной США, оценка которого по итогам выступления в короткой программе составила 107,4 балла.