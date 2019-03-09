Украинец Пидручный остановился в шаге от тройки призеров спринтерской гонки ЧМ по биатлону

Наш спортсмен завоевал обиднейшее 4-е место, уступив бронзовому призеру лишь 0,3 секунды.

В Эстерсунде (Швеция) завершилась спринтерская мужская гонка чемпионата мира по биатлону, в рамках которой лучшим из украинцев был Дмитрий Пидручный.

Наш спортсмен не совершил ни единого промаха на огневых рубежах и отлично пробежал гонку по скорости.

Наш спортсмен отстал от чемпиона мира норвежца Йоханнеса Бё на 16,8 секунды, а от занявшего 3-е место француза Филона Майе всего на 0,3 секунды, сообщает официальный сайт соревнований.

Второе место занял Александр Логинов из России. Любопытно, что если Логинов, Майе и Пидручный чисто отстрелялись и не преодолевали штрафные круги, то Бе совершил один промах и преодолел лишние метры дистанции.

Руслан Ткаленко занял 42-е место с 1 промахом (0+1) и отставанием в 2 минуты 02.4 секунды. Артем Тищенко финишировал 81-м - 0+2 промахи и +3:21.3 минуты отставания, Виталий Труш - 94-м - (1+2), +4:15.5 отставания.

В воскресенье в Эстерсунде пройдут женская и мужская гонки преследования.