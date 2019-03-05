В сети появилось эффектное промо Финала четырех Кубка Украины по баскетболу (видео)
12:37, 05 марта 2019Другое
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Полуфинальные матчи состоятся 9 марта в Днепре, финал там же - 10-го числа.
Год назад обладателем Кубка Украины по баскетболу стал «Днепр» / ФБУ
Федерация баскетбола Украины опубликовала на Youtube официальный промо-ролик к Финалу четырех Кубка Украины.
В решающую стадию турнира вышли «Днепр», «Политехник» (Харьков), «Киев-Баскет» и «Одесса». Полуфиналы и финал пройдут 9-10 марта на арене «Шинник» в Днепре.
В полуфинальных матчах, которые состоятся 9 марта, «Днепр» сыграет против «Киев-Баскета», а «Политехник» сразится с «Одессой».
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