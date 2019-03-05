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В сети появилось эффектное промо Финала четырех Кубка Украины по баскетболу (видео)

12:37, 05 марта 2019
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Год назад обладателем Кубка Украины по баскетболу стал «Днепр» / ФБУ

В решающую стадию турнира вышли «Днепр», «Политехник» (Харьков), «Киев-Баскет» и «Одесса». Полуфиналы и финал пройдут 9-10 марта на арене «Шинник» в Днепре.

В полуфинальных матчах, которые состоятся 9 марта, «Днепр» сыграет против «Киев-Баскета», а «Политехник» сразится с «Одессой».

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Теги: #Кубок Украины по баскетболу