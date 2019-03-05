Атланта украинца Леня проиграла Майами, Сан-Антонио выиграл у Денвера в НБА

"Лейкерс" дома уступили "Клипперс".

Накануне состоялись очередные поединки регулярного первенства НБА.

Украинский центровой "Атланты" Алексей Лень вышел со старта в матче против "Майами", но на этот раз показал не самую лучшую результативность. Игрок заработал 2 очка за матч, а также сделал 2 передачи и 4 удачных подбора. Точные броски украинца были совершены со штрафной отметки, а с игры Лень не забивал, хотя совершил 6 бросков, три из которых из-за дуги.

В целом Алекс провел на паркете чуть больше двадцати минут. Общий рейтинг его полезности составил -6. "Атланта" проиграла "Майами" лишь в одно очко - 113:114, сообщает официальный сайт турнира.

«Бруклин» – «Даллас» 127:88 (31:21, 34:26, 34:26, 28:15)

«Бруклин»: Куруч (19), Расселл (13 + 11 передач), Харрис (11), Крэбб (8), Аллен (8) - старт; Дэвис (4 + 10 подборов), Холлис-Джефферсон (6), Дадли (0), Кэрролл (22), Динуидди (16), Напьер (2), Пинсон (0), Леверт (18)

«Даллас»: Пауэлл (20), Дончич (16), Брансон (10), Хардуэй-младший (7), Новицки (4) - старт; Клебер (8), Финни-Смит (4), Джексон (1), Межри (0), Берк (7), Харрис (4), Ли (7), Брокхофф (0)

«Майами» – «Атланта» 114:113 (32:31, 29:30, 24:24, 29:28)

«Майами»: Ричардсон (19), Уинслоу (18), Уэйтерс (14 - 5 потерь), Олиник (12), Адебайо (9) - старт; Хаслем (0), Макгрудер (7), Джонс мл. (8), Уайтсайд (4 + 7 подборов), Уэйд (23)

«Атланта»: Бэйзмор (18 + 7 подборов), Дедмон (14), Янг (14 + 8 передач - 8 потерь), Хуэртер (13), Лень (20:49 = 2 очка (0/3 двухочковых, 0/3 трехочковых, 2/2 штрафных), 4 подбора (1 в нападении), 2 передачи, 1 потеря, 3 фола, «+/-» -6) - старт; Картер (21), Пойтресс (6), Джонсон (6), Бембри (11), Адамс (8), Андерсон (0)

«Сан-Антонио» – «Денвер» 104:103 (36:17, 22:31, 27:21, 19:34)

«Сан-Антонио»: ДеРозан (24 + 7 передач), Олдридж (22 + 9 подборов), Уайт (11 + 9 передач), Форбс (7), Пелтль (6) - старт; Юбенкс (2), Бертанс (2), Гэй (14 + 9 подборов), Миллс (8), Белинелли (8)

«Денвер»: Мюррэй (25 + 8 передач), Йокич (22 + 10 подборов), Бартон (12), Харрис (8), Миллсэп (5 + 11 подборов) - старт; Пламли (0), Крэйг (5), Моррис (4), Томас (1989) (7), Бизли (15)

«Финикс» – «Милуоки» 114:105 (20:31, 32:23, 24:28, 38:23)

«Финикс»: Убре (27 + 13 подборов), Букер (22 + 7 передач), Эйтон (19 + 12 подборов), Джонсон (13 + 4 перехватов), Бендер (0) - старт; Холмс (2), Джексон (16), Бриджес (9 + 7 подборов), Кроуфорд (4), Дэниелс (2)

«Милуоки»: Адетокумбо (21 + 13 подборов + 6 фолов - 6 потерь), Брогдон (19 + 7 подборов), Бледсоу (15), Лопес (10), Миддлтон (6 + 7 подборов) - старт; Миротич (13 + 7 подборов), Ильясова (11 + 10 подборов), Газоль (0), Коннотон (0), Снелл (10)

«Юта» – «Нью-Орлеан» 112:115 (33:24, 28:28, 27:30, 24:33)

«Юта»: Митчелл (19 + 9 передач - 6 потерь), Гобер (19 + 19 подборов), Фэйворс (16), Инглс (8 + 11 передач - 7 потерь), Рубио (3 + 8 передач) - старт; Краудер (20), Сефолоша (3), О'Нил (4), Корвер (20)

«Нью-Орлеан»: Холидэй (30), Рэндл (30 + 8 подборов), Дэвис (15 + 11 подборов), Пэйтон (10), Уильямс (7 + 7 подборов) - старт; Диалло (5), Миллер (7), Джексон (4), Мур (7)

«Сакраменто» – «Нью-Йорк» 115:108 (34:25, 21:26, 31:29, 29:28)

«Сакраменто»: Хилд (28 + 7 передач), Барнс (22 + 10 подборов), Фокс (16 + 4 перехватов), Богданович (11), Коули-Стайн (9 + 7 подборов) - старт; Джайлс (17 + 7 подборов), Бьелица (8), Феррелл (2), Брюэр (2)

«Нью-Йорк»: Смит-мл. (18), Дотсон (11), Нокс (11), Вонле (9 + 13 подборов), Корнет (7) - старт; Элленсон (6), Томас (5), Робинсон (4 + 7 подборов + 6 фолов), Мудиай (8), Трир (29 + 8 подборов)

«Лейкерс» – «Клипперс» 105:113 (34:26, 23:35, 28:30, 20:22)

«Лейкерс»: Джеймс (27 + 8 подборов), Рондо (24 + 10 подборов + 12 передач - 5 потерь), Кузма (13), Буллок (7), МакГи (7) - старт; Мускала (6), Вагнер (0), Колдуэлл-Поуп (4), Карусо (0), Харт (17)

«Клипперс»: Галлинари (23), Шай (14), Беверли (13 + 9 подборов + 5 перехватов), Шемет (12), Зубац (7) - старт; Грин (3 + 8 подборов), Харрелл (14 + 11 подборов), Уильямс (21), Темпл (2), Уоллес (4)