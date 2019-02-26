При поддержке НОК ведущие олимпийцы начали проходить высококвалифицированное медицинское обследование

Около 130 ведущих спортсменов-кандидатов в Олимпийскую команду Украины на Игры ХХХИИ Олимпиады в Токио-2020 в сопровождении специалистов НОК получат медицинскую поддержку

По инициативе Национального олимпийского комитета в сотрудничестве с партнерским научным парком «Кардио плюс» на базе медицинской клиники государственного учреждения «Научно-практического медицинского центра детской кардиологии и кардиохирургии МОЗ Украины» в Киеве продолжается реализация программы углубленного медицинского обследования ведущих олимпийцев страны.

Согласно нее около 130 ведущих спортсменов-кандидатов в Олимпийскую команду Украины на Игры ХХХИИ Олимпиады в Токио-2020 в сопровождении специалистов НОК получат медицинскую поддержку от высококвалифицированных ученых и медиков Украины, сообщает пресс-служба НОК Украины.

Пройти обследование уже успели спортсмены элитной группы по вольной борьбе, легкой атлетике, прыжкам в воду. Уже в ближайшие дни к ним присоединятся и украинские тяжелоатлеты.

«Мы рады начать такую комплексную программу углубленного медицинского обследования наших ведущих атлетов. Подобные мероприятия крайне важны при подготовке спортсмена к ответственным соревнованиям четырехлетия. И спортсмен, и его тренеры, и врачи сборных должны хорошо понимать состояние здоровья атлета, вовремя обращать внимание на те или иные проблемы, делать необходимые коррективы. Только такой подход может способствовать эффективной подготовке и хорошему выступлению спортсмена на Олимпийских играх. Именно эти обследования, которые проводятся с привлечением высококвалифицированных специалистов и с использованием самой современной аппаратуры уже сегодня помогут специалистам получить картину состояния элитной группы наших спортсменов», - отметил Сергей Бубка.