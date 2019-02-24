Запорожский Мотор вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов по гандболу

В предпоследнем матче группового этапа украинский клуб обыграл датский "Скьерн".

Чемпион Украины по гандболу запорожский «Мотор» одержал в родных стенах победу над датским клубом «Скьерн» в матче 14-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Поединок в Запорожье завершился со счетом 33:23 (13:9), сообщает официальный сайт соревнований.

Эта победа гарантировала «Мотору» выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Из группы в 1/8 финала выходят 6 команд. На данный момент за тур до конца группового этапа запорожане занимают пятую строчку. Уже известно, что в 1/8 финала сыграют «Мотор», «Нант», «Фленсбург», «Загреб» и «Сегед», а "ПСЖ", как победитель группы, получит прямую путевку в 1/4 финала.

Турнирная таблица Группы В:

1. «ПСЖ» – 24 очков

2. «Сегед» – 19

3. «Фленсбург» – 14

4. «Нант» – 13

5. «Мотор» – 11

6. «Загреб» – 10

7. «Целе» – 7

8. «Скьерн» – 6

В последнем туре "Мотор" сыграет на выезде против "ПСЖ", но этот матч не будет иметь определяющее значение: чемпион Украины уже в 1/8 финала Лиги чемпионов.