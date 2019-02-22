Президент НОК Бубка обсудил с Еврокомиссаром проведения европейской недели спорта в Украине

В рамках поездки в Брюссель Сергей Бубка посетил офис Европейских Олимпийских Комитетов Евросоюза, где обсудил с его директором Фолькером Хельмундом возможные варианты взаимодействия и поздравил офис с 10-летием со времени его создания.

Президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка с рабочим визитом посетил Брюссель.

В рамках поездки главный олимпиец страны встретился с Еврокомиссаром по вопросам образования, культуры, молодежи и спорта Тибором Наврачичем, сообщает пресс-служба НОК.

Во время встречи была отмечена объединительная роль спорта как важного инструмента дипломатии для дальнейшего развития Европы и воспитания здорового общества.

Собеседники обсудили вопросы развития олимпийского движения, поддержки украинского спорта и возможности интеграции НОК Украины в действующие программы Евросоюза.

«Украина сейчас активно движется в векторе европейской интеграции, реализуются новые формы эффективного взаимодействия, используются различные возможности. Очень важным направлением в этом ключе является развитие спорта и олимпийского движения, ведь Украина – большая спортивная страна и мы стремимся к европейским стандартам. Вместе с тем, Национальный олимпийский комитет Украины является современной и авторитетной организацией в международном олимпийском движении и в 2013 году был признан мировым сообществом как один из лучших Олимпийских комитетов. Мы реализовываем много уникальных проектов, направленных на привлечение молодежи к физической культуры и спорта и готовы делиться этим полезным опытом», - подчеркнул Сергей Бубка.

Участники встречи поделились мнениями о важности проведения европейской недели спорта в Украине, возможной реализации программ Erasmus +.

Во время общения Сергей Бубка также обсудил с Еврокомиссаром проблемный вопрос относительно 90-дневного ограничения срока пребывания украинских атлетов в зоне Евросоюза и обратился с просьбой относительно возможного содействия в решении проблемного вопроса, которое особенно відчутнедля представителей зимних видов спорта.

В рамках поездки в Брюссель Сергей Бубка посетил офис Европейских Олимпийских Комитетов Евросоюза, где обсудил с его директором Фолькером Хельмундом возможные варианты взаимодействия и поздравил офис с 10-летием со времени его создания.

Президент НОК Украины также встретился с Послом Украины в Королевстве Бельгия Николаем Точицким.

Обсудили важность спорта для развития общества, пути популяризации спорта среди населения, развитие спортивной инфраструктуры, а также возможность реализации совместных проектов для объединения людей через спорт и воспитание здоровой нации.