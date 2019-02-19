Сборная Черногории по баскетболу накануне матча с Украиной потеряла трех игроков - тренер

Звездан Митрович ожидает нелегкого противостояния в киевском Дворце спорта.

Наставник сборной Черногории по баскетболу Звездан Митрович прокомментировал предстоящую игру отбора к чемпионату мира-2019.

По словам тренера, в его команде из-за травм остался лишь один плеймейкер, сообщает SportArena со ссылкой на Sportklub.rs.

«Мы ожидаем матчи с Украиной и Латвией с большим оптимизмом, но без эйфории. Самая большая проблема — позиция плеймейкера. Никола Иванович и Огнен Чарапич получили повреждения и не помогут команде. Также травму ноги получил Никола Павличевич, который не сможет тренироваться ближайшие три-четыре дня», — сказал Митрович в интервью.

«Мы столкнулись с ситуацией, что единственным нашим плеймейкером остался Дерик Нидам. Но наш оптимизм основан на том, что у нашей команды очень много позитивной энергии и большая мотивация», - добавил тренер.

Звездан Митрович будет подробно изучать украинскую сборную, игроков которой знает не понаслышке в связи с длительным периодом работы в Украине.

«В Киев едем только за победой. Знаем, что Украина хорошо играет дома, поэтому будем внимательно анализировать игру. Знаю многих игроков соперника, ведь тренировал их», - подытожил наставник.

Ранее черногорский тренер работал в Украине с Химиком, Кривбассом, Будивельніком и Азовмашем, проведя в общей сложности в украинских командах около 12 лет.

Напомним, что сборная Украины понесла серьезные потери перед решающими матчами отбора. Команде по разным причин не помогут Владимир Герун и Артем Пустовой.

На данный момент сборная Украины занимает 5-е место в своей группе. Для прохода на ЧМ-2019 команде необходимо побеждать Черногорию и Словению, и рассчитывать, что Латвия проиграет оба матча.