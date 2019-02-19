Герун и Пустовой не помогут сборной Украины по баскетболу в матчах отбора ЧМ-2019

Решающие матчи состоятся 22 и 25 февраля.

Мужская национальная сборная Украины провела две первых тренировки в рамках первого дня сбора накануне матчей отбора на ЧМ-2019 против Черногории (22 февраля, матч пройдет в Киеве) и Словении (25 февраля, в Любляне).

Тренерский штаб пригласил в тренировочный лагерь бігмена Киев-Баскета Вячеслава Петрова, который не попал в предварительный расширенный состава сборной Украины, сообщает Федерация баскетбола Украины.

Из-за проблемы со спиной (не полностью залечена травма) не поможет команде бигмен испанского Бреогана Владимир Герун. Также не сыграет за сборную Украины Артем Пустовой, которого в ряды национальной сборной не отпустила Барселона. Не сможет дебютировать за главную команду и форвард Черкасских Мавп Иван Ткаченко, который получил травму колена во время последнего матча Суперлиги Пари-Матч против Одессы. Все остальные игроки, которые попали к ростера, прибывшие в ряды сборной Украины и приступили к полноценным тренировкам.

Вячеслав Кравцов, капитан сборной Украины:

Очевидно, что матч против Черногории не будет простым для нас. Черногорцы очень серьезно настроены. Я разговаривал с Дублівічем и он тоже отмечал это. Можно сказать, что им удалось в этом окне собрать очень боеспособный состав. Мы понимаем всю ответственность этого поединка, уверен, что домашние трибуны нам помогут. Скажу, что сборная для нас – это действительно своеобразная отдушина. В своих клубах мы работаем и выкладываемся на максимум, работаем для результата, зарабатываем деньги и выполняем свои контрактные обязательства. В сборной мы сражаемся за родную страну, за флаг и герб это совсем другое... Все находятся в прекрасном настроении, рады друг друга видеть.