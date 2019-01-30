Канадские хоккеисты вышли на лед в сине-желтых рубашках с трезубцами

Четвертый год подряд хоккеисты канадской команды “Dauphin Kings” одевают на игру под названием “Украинская Ночь” рубашки с украинской символикой.

В Дофине (провинция Манитоба), на домашней арене хоккейной молодежной команды “Dauphin Kings” состоялась их встреча с хоккеистами “Portage Terriers” из этой же провинции.

Четвертый год подряд хоккеисты канадской команды “Dauphin Kings” (Короли Дофина), которые выступают в Манитобской молодежной хоккейной лиге (Manitoba Junior Hockey League), которая является частью Канадской молодежной хоккейной лиги (Canadian Junior A Hockey League (CJHL), одевают на игру под названием “Украинская Ночь” рубашки с украинской символикой. В прошлом году это были рубашки с вышивками, а этого года – сине-желтые свитера с трезубцами, сообщает ukrainianpeople.us.

Около двух тысяч канадцев пришли на арену, чтобы поболеть за любимую команду и заодно побывать на празднике украинской культуры, билеты на которое были распроданы задолго до этого торжественного дня. В чем особенность Украинской Ночи? Игра была посвящена украинцам Канады: здесь гулял дух запорожских казаков, гостей при входе приветствовала музыкальная группа “Дрейфующие Казаки”, а в перерывах гостей угощали варениками и украинскими колбасками.

Хоккеистов и гостей приветствовал почетный гость, знаменитый канадский хоккеист, тренер клуба Национальной хоккейной лиги “Нью-Йорк Айлендерс”, известный хоккейный тренер Барри Троц. Ему удалось сразу же поделиться со спортсменами и болельщиками хорошим настроением, бросив на лед вместо шайбы... украинскую колбаску.

Игра закончилась со счетом 4:1 – в этот раз победа досталась команде “Portage Terriers”. В таком случае дофинцы говорят: “Выиграли мы или проиграли, все равно король останется королем”.