Филадельфия обыграла Виннипег, Питтсбург уступил Нью-Джерси в НХЛ

Состоялись две игры Национальной хоккейной лиги.

В североамериканской Национальной хоккейной лиге состоялись два поединка. "Филадельфия" обыграла "Виннипег", а "Питтсбург" уступил дома "Нью-Джерси". Филадельфия – Виннипег – 3:1 (0:0, 2:1, 1:0) Шайбы: 1:0 – 29 Вароне (Раффль, Фолин), 1:1 – 32 Рословик (Литтл, Труба), 2:1 – 38 Конекны (Макдоналд), 3:1 – 56 ван Римсдайк (Конекны). Питтсбург – Нью-Джерси – 3:6 (0:2, 1:2, 2:2) Шайбы: 0:1 – 13 Зэйджак (Сантини, Вуд), 0:2 – 14 Сиверсон (Зэйджак, Колман), 0:3 – 23 Бойл (Заха), 1:3 – 24 Брассар (Риикола, Петтерссон), 1:4 – 32 Колман (Бутчер, Зэйджак), 1:5 – 51 Палмиери (Юханссон, Зэйджак), 2:5 – 52 Каллен, 2:6 – 53 Заха (Грин), 3:6 – 58 Раст (Думулин, Малкин) Как сообщал УНИАН, ранее в НХЛ состоялся Матч звезд, по итогам которого победу одержал Столичный дивизион.

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