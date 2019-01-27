Столичный дивизион выиграл "Матч звезд" НХЛ

Сидни Кросби и Мэтью Барзал блеснули в финале против Центрального дивизиона

Команда Столичного дивизиона стала победителем "Матча звезд НХЛ Honda 2019", состоявшегося в ночь на воскресенье в SAP Center.

В финале со счетом 10:5 она легко обыграла сборную Центрального дивизиона и поделила между 11 игроками команды призовой фонд размером $1 млн. Приз самого ценного игрока получил Сидни Кросби, набравший в двух мини-матчах 8 (4+4) очков, сообщает официальный сайт лиги.

Тройка Кросби, Мэтью Барзала и Криса Летанга доминировала в финале, отгрузив вратарям Центрального дивизиона ровно половину голов. Капитан "Пингвинз" и молодой форвард "Айлендерс" набрали по 5 (2+3) очков каждый, Летанг добавил гол и две передачи. Уже к концу четвертой минуты команда Тодда Рирдена вела 3:0, а к перерыву довела отрыв до 5:0. Барзал завершил встречу с полезностью плюс-5.

"Проработав в свое время с Сидом четыре года, я знал, с какого типа крайними нападающими у него получается играть лучше всего, и Барзал подходит под эти характеристики просто идеально, - заметил Рирден. - Когда я накануне сказал об этом Летангу, тот оживился: "О, Сиду эта идея очень понравится!" А когда сообщил о решении Барзалу, тот вообще выкатил глаза: "Вы что, серьезно? Вау! Надо мне обязательно хорошо выспаться!"

Кросби выиграл титул MVP "Матча звезд" впервые в карьере, получив в качестве приза Honda Passport 2019 года.

"Помню, как смотрел подобные презентации по телевизору еще ребенком и, конечно, очень рад, что сумел получить MVP сам, - сказал Кросби. - Мне необязательно было выигрывать машину, чтобы классно провести время на "Матче звезд". Честно говоря, даже не задумывался о самой возможности до тех пор, пока в финале не оставалось шесть или семь минут".

Полуфинал с участием Столичного и Атлантического дивизионов получился самым упорным матчем из трех. К перерыву "Столичные" вели со счетом 3:2, но затем Джефф Скиннер и Джон Таварес с разницей в 32 секунды вывели "Атлантику" вперед - 4:3. Однако вскоре Кросби красиво переиграл Брэйдена Холтби кистевым броском впритирку с ближней штангой, а затем Летанг, Себастьян Ахо и Кэм Аткинсон установили окончательный счет - 7:4.

В первом полуфинале команда Тихоокеанского дивизиона, за которую яростно болела местная публика, была начисто разгромлена звездами Центрального дивизиона - 4:10. K 15-й минуте матча номинальные хозяева уступали со счетом 1:10, и лишь в концовке усилиями игроков "Шаркс" Эрика Карлссона, Брента Бернса и Джо Павелски сумели сделать счет менее несуразным. В составе команды Пола Мориса хет-триком отметился Габриэль Ландеског из "Колорадо", а Райан О'Райли забил гол и сделал три передачи.

Команда Центрального дивизиона одержала свою первую победу в "Матчах звезд" с тех пор, как они четыре года назад начали проводиться в нынешнем формате.

"В прошлые годы мы постоянно их обыгрывали, и в этот раз они, кажется, приберегли немного злости", - улыбнулся настрадавшийся в этом матче вратарь "Анахайма" Джон Гибсон, пропустивший за свои 10 минут семь голов после девяти бросков.