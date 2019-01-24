Украинский фигурист Шмуратко вышел в финал чемпионата Европы - произвольную программу

Наш спортсмен занял 19-е место в короткой программе.

В Минске завершились соревнования чемпионата Европы по фигурному катанию в короткой программе в мужском одиночном катании.

Украинец Иван Шмуратко по итогам соревнований сумел пробиться в финал - произвольную программу, сообщает официальный сайт соревнований.

Наш спортсмен получил за свой прокат 67,26 балла сорвав лишь один прыжок из большой насыщенной программы.

Читайте такжеФигурное катание в Украине: в новый олимпийский цикл – с надеждой на юниоров

Лидерство после короткой программы захватил россиянин Михаил Коляда (100,49). У его соотечественника Александра Самарина 91,97 балла, у испанца Хавьера Фернандеса - 91,84 балла. Еще один киевлянин Алексей Быченко, который представляет Израиль - 84,19 балла и 7-е место.

Ранее в короткой программе в женском одиночном катании украинка Анастасия Гожва заняла последнее 36-е место и завершила выступления на соревнованиях.