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Украинский фигурист Шмуратко вышел в финал чемпионата Европы - произвольную программу

22:57, 24 января 2019
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Шмуратко занял 19-е место в короткой программе ЧЕ / Figure Skating Costumes

Украинец Иван Шмуратко по итогам соревнований сумел пробиться в финал - произвольную программу, сообщает официальный сайт соревнований.

Наш спортсмен получил за свой прокат 67,26 балла сорвав лишь один прыжок из большой насыщенной программы.

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Лидерство после короткой программы захватил россиянин Михаил Коляда (100,49). У его соотечественника Александра Самарина 91,97 балла, у испанца Хавьера Фернандеса - 91,84 балла. Еще один киевлянин Алексей Быченко, который представляет Израиль - 84,19 балла и 7-е место.

Ранее в короткой программе в женском одиночном катании украинка Анастасия Гожва заняла последнее 36-е место и завершила выступления на соревнованиях.  

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Теги: #сборная Украины#чемпионат Европы#фигурное катание